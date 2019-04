Tenistka, kterou brzy čeká rozlučka s kariérou, je sice Brňanda jako Brno, ale co byl její milý odejit z NHL, přesídlila spolu s ním do rozlehlého kvartýru právě v Dejvicích. A právě v jeho okolí se v sobotu zamilovaný pár promenoval, jako by byl v úplně jiném světě.

Teplý podvečer k takovým aktivitám vyzýval. Jaro ve vzduchu, feromony jakbysmet a Tomáš s Luckou do sebe zaklesnuti jako dvě hrdličky. Na jejich tvářích zářily šťastné a široké úsměvy – a to i ve chvílích, kdy si vyměňovaly sladké polibky. A pak...

Pak »Pleky« ukázal, proč čtrnáct sezon válel v Montrealu. Těžko by se totiž stal ikonou klubu, kdyby neměl šikovné ruce. A tak za bílého dne přímo na ulici zajela jeho levá šmátralka pod sukýnku Lucie. Vidět to rozhodčí, šel by »kanec« Plekanec za katr – dvě minuty za držení by byly tutové. A našly by se i jiné možné tresty.

Zatímco sudí Dejvicemi nebrázdí, maminky s dětmi ano. Oči sice potomkům zakrývat nemusely, ale samy si mohly z erotické podívané hlavy ukroutit. Vždyť jak často potkáte na chodníku hokejového vicemistra světa s rukou ostentativně opracovávající pod sukní pozadí někdejší světové tenisové pětky? Láskou byly Tomáš s Luckou tak opojeni, že jim byli pohledy kolemjdoucích úplně ukradené. A před těmi dalšími se skryli do útulného podniku, kde nad pivečkem plánovali společnou budoucnost.