Chystá CZEXIT? Fotbalista Hrošovský plánuje utéct z Plzně se sexy studentkou!

Přes devět let působí slovenský fotbalista v Česku a už má nejvyšší čas, aby udělal další velký krok. O šikovného záložníka se dlouhodobě zajímá West Ham United, který by musel Plzni vysázet kolem 5 milionů eur (130 milionů korun), aby hráče získal.

Pokud by se tak stalo, Hrošovský by se stěhoval do Londýna i se svou snoubenkou Klárou, která je absolventkou marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a zamilovala si Itálii a právě i Anglii. „Po nějakém čase prožitém v těchto zemích se nemůžu zbavit pocitu, že se tam mám na určitý čas vrátit. Že by poslání,“ prozradila půvabná Klára. Možná právě návrat do Anglie se jí brzy splní.

„Miluji svou rodinu. Mám rada sport a jednoho sportovce,“ vyznala se Klára v internetovém blogu. Už brzy si milovaného fotbalistu vezme. Loni se spolu zasnoubili v Dominikánské republice a po sezoně si řeknou ano.