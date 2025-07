Pojezný sledoval generálku s berlemi. Hapal: Nic závažného. Pokorný? Mluvil jsem s ním, ale…

Téměř na den přesně před rokem se Baník na první ligové kolo naladil výhrou 3:1 nad Banskou Bystricou, nyní však měl se stejným soupeřem daleko větší fušku. Po hrozivé první půli odvraceli blamáž až náhradníci, branky Matěje Šína a Michala Frydrycha zajistily Ostravě remízu 2:2. Navíc se Pavlu Hapalovi rozblikala kontrolka na stoperském postu. Už před utkáním mu totiž vypadl Karel Pojezný, který seděl jen s berlemi na tribuně. „Nemělo by to být vážné,“ ujistil kouč.

Jak konkrétně na tom Karel Pojezný je?

„Má problém s patou. Uvidíme, jak dopadne vyšetření. Má to šetřit, není to nic závažného a neměl by chybět dlouhou dobu. Věřím, že se brzy vrátí.“

Je proto možné, že ještě někoho přivedete?

„Může se stát cokoliv. Směrem dovnitř a směrem ven určitě o něčem přemýšlíme. Fryďu (Michala Frydrycha) k dnešnímu dni nemáme na první kolo a Karel Pojezný má zdravotní problém, takže post stopera nás trošku ještě trápí.“

Stále máte zájem o Jakuba Pokorného? Je ve hře jeho příchod?

„Samozřejmě o něj zájem máme. Mluvil jsem s ním, ale momentálně preferuje zahraničí. Uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet.“

Jak to momentálně vypadá s Michalem Frydrychem? Podali jste žádost o prominutí zbytku jeho trestu?

„Pokoušíme se o to a pokoušeli jsme se o to už předtím, takže jsem zvědavý, jak to dopadne.“

Zdálo se mi, že stoperská trojice Kornezos - Chaluš - Lischka měla v generálce rychlostní problémy. Souhlasíte?

„Nebyl tam ani tak problém v rychlosti, spíše šlo o načtení těch situací. Při dlouhých nákopech na to musíme reagovat rychleji. Problém byl spíš v rozehrávce a podpoře směrem nahoru.“

Jste ohledně stoperů neklidný, když první poločas vypadal, jak vypadal?

„My tam varianty máme. Co se týče Lišáka (Davida Lischky), může hrát i uprostřed, Chaly (Matěj Chaluš) může zprava, Karel Pojezný zleva... Nějakým způsobem můžeme být variabilnější, ale potřebujeme být zdraví. Doufám, že Karel už bude do dalšího utkání fit.“

Ve druhém poločase hráli ve čtyřce vzadu uprostřed Frydrych s Alexanderem Munksgaardem. Jak se vám Dán na neobvyklém postu líbil?

„Myslím si, že už předtím to odehrál dobře. Byly tam dvě situace, které mohl lépe načíst, ale není to jeho stabilní post, takže je potřeba to respektovat. Nicméně určitě se o tom budeme bavit.“

Pomohlo, když jste ve druhé půli přešli na rozestavení 4-4-2?

„Ano, ale my už jsme to v přípravě zkoušeli. Myslím si, že nám to sedlo, protože druhá půle byla daleko lepší. Řeknu to tak, že ve trojce jsme ze zadních řad nebyli organizovaní. Jirka Boula nebo Tomáš Rigo potom hodně chodili do rozehrávky, což měli dělat právě stopeři. Tohle nám nefungovalo.“

Matěj Šín nebo Christián Frýdek to po pauze zvedli, že?

„Jo, druhá půle byla podle mých představ. Byla výborná, měli jsme spoustu situací, kdy jsme soupeře zatlačili až do těžké defenzivy. Oni hrozili z brejků, nakonec měli ještě dvě šance. Jednu střelu a jednu tyč, takže to mohli rozhodnout. Nám se ale podařilo vyrovnat, takže s druhým poločasem jsem určitě spokojený.“

Přitom sestava z první půle měla mít nejblíže do základu pro zápas na Bohemians...

„Kluci nám to neukázali, takže určitě se o tom budeme ještě radit a přemýšlet. Uvidíme, koho na první kolo postavíme a koho postavíme na pohárová utkání.“

Když jste zmínil poháry, byli jste se ve čtvrtek podívat na první duel Legie s Aktobe?

„Byli, viděli jsme to. My se teď ale soustředíme na Bohemku. Samozřejmě Legia vede 1:0, ale nic hotového to není.“

Co vám zápas ukázal?

„Bylo to pro ně první soutěžní utkání, ale očekával jsem, že to bude mít daleko větší tempo. Legia výborně bránila, vytvořila si nějaké situace, dala jeden gól... Možná kdyby přidala druhý, v odvetě by to měla snazší. Jsem zvědavý, jak to dopadne.“