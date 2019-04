Těsně unikla teroru?! Slovenská hvězda Vlhová si užívala Srí Lanku, pak byla v šoku

Podruhé se narodila. Vlhová se vrátila odpočinutá z exotické dovolené, ale když se dozvěděla, co se stalo o pár dní později v místech, kde nabírala sílu, byla zdrcena. „Když jsem slyšela, co se stalo, byla jsem velmi šťastná, že jsem doma živá a zdravá, protože ještě ve čtvrtek jsem projížděla přes Kolombo a v neděli se to stalo,“ povzdechla si třiadvacetiletá lyžařka.

Do budoucna však nevylučuje, že se na Srí Lanku ještě někdy podívá. „Na druhé straně je to úžasná krajina plná skvělých lidí, do které bych se nejraději vrátila,“ dodala Vlhová, letošní mistryně světa v obřím slalomu.