Rosický má jasno: Do Sparty chce Haška! Čeká ho střet s Křetínským?

Už dva roky se největší klub v republice tluče od ničeho k ničemu. Koncepci střídá antikoncepce. Luxusně placený mančaft vypadá jako shluk fešáků, kteří se na srazu základky vidí po pětadvaceti letech.

Opět v nedbalkách

Při středeční potupné blamáži na Slavii v tuzemském poháru (0:3) zase bila šílená neschopnost souhry do očí, fanoušci řvali hrůzou a následoval překotný krok rudého štábu. „Budoucnost byla nastavena se Ščasným. Jeho vyhazov byl noční spontánní rozhodnutí pod dojmem příšerností v Edenu,“ pověděl Blesku bývalý funkcionář Sparty, který je stále u zdroje informací.

Takže po kopačkách pro Ščasného by měl přijít nový kouč. Ovšem který? Když Plzeň odstřelila Pivarníka, za dveřmi už podupával Vrba. Když Slavia vyháněla Šilhavého, měla pod střechou Trpišovského. A Sparta? Ta je opět přistižena v nedbalkách!

„Máme plán B, řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby, nebo to necháme až pro další sezonu. V takovém případě by tým nyní vedl asistent Michal Horňák,“ oznámil generální ředitel František Čupr.

Střet s bossem?

Co je onen plán B? Podle informací Blesku má ikonický sportovní direktor Tomáš Rosický vyhlédnutého nástupce, ovšem asi by kvůli němu musel jít do prvního drsného střetu s šéfem všech šéfů: Křetínským.

„Rosa chce Ivana Haška. Problém je v tom, že Křetínský je na Ivana naštvaný od doby, kdy dělal předsedu svazu. Dan preferuje mladého ambiciózního trenéra z ciziny,“ pověděl zdroj Blesku.

Hm, takže v ošemetné hře je »Hášův« (55) návrat domů. Je volný. Vystudovaný právník, který se Spartou vykopal osm titulů coby hráč a dva jako trenér, ukončil 9. února angažmá v Emirátech u mančaftu SC Fujairah.