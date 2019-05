Vagina je připravena! V Kataru představili stadion pro MS ve fotbale pro rok 2022

Al Wakrah Stadium pro 40 tisíc lidí navrhla slavná architektka Zaha Hadidová. Když poprvé představila svůj projekt, vyslechla si, že stadion vypadá ze vzduchu jako vagina. Tehdy se uznávaná Britka urazila a začala architektonické dílo bránit.

„Je to trapné, když někdo přijde s takovými nesmysly. To je tím pádem všechno s dírou vagina? Je to směšné.“ Ať už arena připomíná cokoliv, tak se může pyšnit například dokonalým klimatizačním systémem. Diváky a hráče bude v obrovských vedrech ovlažovat sto velkých chladících jednotek. Stín pak bude na ochozy i hřiště vrhat zasouvatelná střecha.

Organizátoři šampionátu se radují, že stadion je až na drobné detaily hotový tři roky před zahájením fotbalového svátku. Hadidová se toho bohužel nedožila. V roce 2016 v pětašedesáti letech zemřela na infarkt.