Manžel Miss ČR jachtař Křížek: Závodím i na dovolené, horší než voda je dětská rýmička

Letos vám bude už 47 let, ale vypadáte o dost mladší. Jak to děláte?

„Díky jachtingu trávím hodně času v čistém prostředí. Myslím si, že i ty oceánské plavby jednou za čas pomůžou celkové regeneraci organizmu. Když člověk pije 30 dní jen vodu, jí lehce stravitelnou potravu a je v absolutně čistém prostředí, tak to tělu pomáhá. I doma dodržujeme zdravý životní styl, ale zase to nepřeháníme a dáme si klidně i chleba se sádlem.“

Je na vás znát, že se udržujete i ve fyzické kondici.

„Letos jsem cvičení trošku zanedbal, protože mám hodně starostí a povinností. Pohybuji se kolem juniorského jachtařského týmu a to je taky dobré pro fyzičku. Loni jsem na tom byl ale lépe. Cíleně jsem se připravoval na extrémní závodní sérii, která je velice náročná. Teď jsem zvolnil a odpočívám.“

Legendární jsou vaše plavby, na kterých jste sám na lodi pokořil Atlantický oceán. Chytáte další velkou plavbu?

„Já to neplánuji, ale oceán zhruba každých deset let zavolá a začne mě to k němu táhnout. Plánuji zúčastnit se námořní regaty. Teď je mi ale nejlépe na extrémních katamaránech. Jezdí se u velkých měst podél břehů, kde je hodně tribun a je tam skvělá atmosféra. V Cardiffu se přišlo podívat během tří dnů 90 tisíc lidí.“

Cítíte, že se poslední dobou zvyšuje popularita jachtingu v Česku?

„Jachting je nesmírně populární a je na vzestupu. Ročně si jen 100 tisíc lodí půjčí loď v Chorvatsku. Pak dávají rodiče své děti do sportovních klubů.“

Také trávíte dovolené s rodinou na lodi?

„Plavili jsme se u Chorvatska. Mám to rád. Je to na pohodu, dám s vínko a žádný stres, ale nesmí mě nikdo zažít předjíždět. To jdou pak plachty nahoru, loď se začíná naklánět a začíná souboj.“

Už pozorujete, jestli má váš syn stejný zápal pro jachtaření, jako máte vy?

„Syn zkoušel gymnastiku jako maminka. To se moc neosvědčilo, protože tam byl jen s holkama a to mu nesedlo. Teď jsme ho dali na parkur, dělá atletiku, florbal a chceme ještě malování a hudbu, aby si mohl vybrat a měl celkový přehled. Lodě zatím sám nevyhledává. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Prostředí kolem jachtingu je pro silné jedince. Zima, studený vítr a ledová voda asi hodně adeptů od tohoto sportu odradí.

„Nedávno jsem trénoval na Nechranicích. Voda měla pár stupňů a ještě se pořádně ochladilo. Navíc jsem se převrátil a nalokal se vody. Pak jsem se vrátil domů a synek měl kašlík ze školky. Čert vem studenou vodu, ale ty dětské rýmičky a kašlík jsou kolikrát horší a člověk je hned nemocný. Pravidelně používám doplněk stravy Preventan a naštěstí se mi nemoci vyhýbají. Ono když pak máte koupené letenky, chystáte se třeba na vrchol sezony a člověk onemocní, tak je to hodně špatné.“

Kdy jste zažil největší komplikaci spojenou s nemocí?

„Vzpomínám si, když jsem trénoval Lenku Šmídovou před olympiádou. Je to osmiletý cyklus přípravy a dva dny do začátku Her měla Lenka nachlazení z klimatizace. Nakonec to dobře dopadlo a získala stříbro.“

Má Česko naděje pro olympiádu?

„Ano. Naštěstí tady máme Viktora Teplého s jeho bratrem Ondrou. Dva bratři, kteří budou, doufejme reprezentovat příští rok na olympiádě v Tokiu.“