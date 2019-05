Překupníci řádí na MS: Obírají fanoušky o tisíce. Chtějí i 11 500 korun!

Do čtvrtečního utkání Česko – Lotyšsko zbývá pár desítek minut. „Ticket, ticket!“ neboli lístek, lístek zní ze všech stran při příchodu na stadion. Ptáme se za kolik. „150 eur,“ odpovídá překupník, jehož zlaté zuby se blýskají jako usměv záporáka Zuba z bondovky Špion, který mě miloval.

Přitom tenhle lupen původně stál 60 eur (1540 korun), čili na černém trhu za něj chtějí v přepočtu o 2300 korun víc. V pondělí při utkání Čechů s Rusy dokonce lítaly cifry mezi 300 – 450 eury (7700 – 11 korun).

Zaplatit takový obnos je obří risk – nikdy nevíte, jestli vstupenka od překupníků je pravá. My s nimi zkoušíme smlouvat. »Zub« mluví se silným ruským akcentem a do své mateřštiny míchá i češtinu, polštinu a slovenštinu. O pár desítek eur by zřejmě slevil, stejně jako jeho další kumpáni.

Kolem haly se jich motá asi deset, některé tváře už dobře známe z MS v Praze 2015. I tam měl tenhle mezinárodní gang překupníků v kapsách stovky lístků a obíral fanoušky o peníze.