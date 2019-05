Faktor Bratislava znovu funguje. Potlesk patří na led i do hlediště | iSport.cz

Podle některých slovenských novinářů umějí dokonce nachystat národnímu mužstvu lepší atmosféru než ti slovenští. A to už je co říct. V Košicích to není tak slyšet. I kvůli horšímu ozvučení. Zvlášť v horních ochozech. Částečně i kvůli tomu, že Slováci dvakrát zkolabovali v závěru a cesta do čtvrtfinále vede spíše přes krkolomnou shodu okolností… Lidi z toho mají depku.

I tak je to ale pro české fanoušky skvělá vizitka. Že dokážou udělat takovou kulisu. Ukazují vášeň. A to, že jsou prostě sportovním národem. A v květnu zvlášť tím hokejovým. Proti Itálii se nechala strhnout atmosférou i Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská šampionka. Přidala se k mexickým vlnám. A když se pokřikovalo omílané Kdo neskáče, není Čech, taky poskakovala.

Jakmile se objevila na obří kostce, přišel hromový aplaus. Na tvářích české vlaječky, na sobě dres s číslem 93. Ale když měla vysvětlit, proč zrovna trikot Jakuba Voráčka, nechtěla mluvit jenom o něm. Jako správná fanynka zmínila i další borce.

Během sportovních akcí působí jakási magická sounáležitost. Národní spojení. Každý zapomíná na všední starosti. Na mnohdy deprimující politiku. A ponoří se do fandění. Do vlastního světa, jenž ožívá právě při velkých akcích. Zvlášť těch hokejových.

I tohle je věc, která žene tým dopředu. Za medailí. Faktor Bratislava funguje. Těžko by se na šampionát, který by se konal jinde, vydali i dva reprezentanti, kteří by nechali doma těhotné partnerky těsně před porodem. Tady ano. Věděli, že je to blízko, že se domů na skok dostanou. Aby byli u nádherných okamžiků, které se nedají nahradit… Navíc tušili, že právě v Bratislavě si budou moct užívat báječnou atmosféru. To, co hráče nabíjí. Dává jim energii.

Ne náhodou i v tomhle roce předvádějí atraktivní hokej. Který baví. Stejně jako před osmi lety. Bratislava prostě funguje.

Potlesk tedy zatím patří těm na ledě. Ale i lidem v hledišti. Teď jde o to, aby Bratislavu bavili až do příštího víkendu. Jinak to zase všechno vyšumí. A zvlášť tady by to byla velká škoda…