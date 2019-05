Už se klube! Beachvolejbalistka Hoidarová Kolocová bude brzy rodit

Obhájkyně stříbrných medailí Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou vyhrály na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Nizozemsku oba úvodní zápasy ve skupině a zajistily si postup do play off • facebook.com/kolocovakvapilova

Slušelo jí to na písku a sluší jí to i s těhotenským bříškem. Bývalá beachvolejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová (31) už to má za pár. Její prvorozený syn by měl brzy přijít na svět.