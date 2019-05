Hrůzný pád, tři operace! V nohách mám 39 šroubů, nechápe Podmol!

„Stav vypadá stabilizovaně. Levačka je na tom líp než pravačka, což jsem ale cítil už v hale po dopadu na zem. Podle doktorů budu chodit za pět až šest měsíců, já to chci stihnout do třech,“ uvedl optimisticky Podmol v tiskové zprávě.

Lékaři mu při zákrocích pomocí šroubů zpevňovali a rovnali nohy, které měl zlomené na několika místech. „Vzal jsem si rentgenové snímky a spočítal, že mám v nohách celkem 39 šroubů a čtyři ocelová plátna, čemuž jsem nemohl uvěřit. Jsem jako Robocop,“ přirovnal se Podmol k filmovému hrdinovi.

Ošklivým pádem a vážným zraněním možná ukončil svoji freestylovou kariéru v MS. „Plánoval jsem, že tohle bude moje poslední sezona ve freestyle motokrosu a vybojuji jubilejní desátou medaili. To se bohužel nestane,“ konstatoval Podmol, jenž chtěl v minulých dnech oznámit svoji účast na příštím ročníku Rallye Dakar. „Uvidím, jak se budu léčit, ale účast na Dakaru by se měla o rok odsunout,“ řekl.

Podmol se teď bude soustředit na léčbu, do které chce zapojit alternativní metody. „Už teď jedu různé aminokyseliny, vitaminy, vápník, japonskou houbu čagu a v příštím týdnu jedu za mým fyzioterapeutem a rádcem, doktorem Rulcem. Uvidíme, co vymyslíme. Většinou to bývají nějaké věci na buněčné bázi, co si jen tak každý nekoupí. Plus budu chtít umixovat nechutné byliny od čínského specialisty,“ uvedl Podmol.

Zranění mu zabránilo i v plánovaném skoku přes Taxisův příkop, který místo něj nakonec předvedl mladší bratr Filip. „Bratr byl skvělej, jsem na něj pyšnej, ale hlavně na celý náš tým PodmolBros. Ten skok je nakonec třešničkou na dortu, ale postavit dopady a vše propočítat, to je na tom nejtěžší,“ uvedl Podmol, jenž se chce v listopadu představit na FMX Gladiator Games v Praze. „Tam bych rád byl v plné formě,“ řekl.