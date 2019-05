Bouráci z Plzně: Kdo všechno z hráčů Viktorie měl už vážnou nehodu?

Jednička v bráně Plzně by nejraději zapomněla na nehodu, která se stala přesně před šesti lety. Hruška tehdy v Příbrami, kde chytal, naboural sporťák McLaren v hodnotě 5 milionů korun. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Akorát vůz byl na odpis.

Aleš Čermák (záložník)

Sparťanovi Aleši Čermákovi hrozí za řízení v opilosti a následnou nehodu až tři roky vězení. • Foto Blesk - David Malík

V květnu před dvěma lety málem přišel o život. Pár dní před tím, než přestoupil ze Sparty do Plzně, opilý Čermák v Horoměřicích nezvládl řízení. Nejdříve narazil do svodidel a následně do stromu. Vůz Škoda Octavia začal hořet. Z nehody naštěstí vyvázl jen s naraženým hrudníkem.