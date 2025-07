Bijec Vémola slaví 40: Divoký tah Prahou a obří zklamání!

Na úterý mu připadá velký den! Jeden z nejslavnějších českých bojovníků Karlos Vémola slaví 40. A zdá se, že se díky tomu bude Praha otřásat v základech...

Oslava s fanoušky proběhla už před týdnem, teď si to Karlos užije v obklopeni svých nejbližších. A počítá s tím, že to bude velké. „Na úterý jsem všechno zrušil. Včetně pozvání na televizi Prima, omlouvám se. Budu doma, budu s rodinkou, s dětmi, se ženou… No a večer se urvu ze řetězu,“ pravil Vémola pro web CNN Prima News.

Krize středního věku se na něm prý podepsala překvapivou zálibou. Drsný bijec se pustil do nákupu květin. Jeho zahradu tak zdobí tisíc surfinií. A kromě toho má nový bourák! „A jako starý mládenec jsem si pořídil rychlý sportovní vůz, abych byl po čtyřicítce mladší,“ vtipkoval o svém lamborghini. A jak bude vypadat závěr jeho narozeninového dne?

„Půjdu do ulic a vrátím se pozdě večer," usmíval se bojovník, který si před dvěma týdny k narozeninám v předstihu nadělil také výhru nad Attilou Véghem. Ten ale porážku kouše dost těžce a Vémolovo vítězství zpochybňuje. Dokonce jednu z rozhodčích nepřímo osočil z podjatosti kvůli vazbám na Machmuda Muradova.

Sokovo chování Karlose hluboce zklamalo: „Myslím si, že uškodil nejenom sám sobě, ale i odkazu, který jsme tu chtěli nechat. A tomu sportu celkově. Protože po zápase si myslím, že bylo ohromně pěkný, jak jsme si oba podali ruce.“

„A on teď natáčí rozhovory, kde říká, že jsem mu nic neudělal, sedí tam v čepicích a brýlích, aby nebylo vidět, jak je zbitý ještě čtrnáct dní po zápase. Tvrdí, že ho porazil nějaký retardovaný negramot. Tím shazuje sám sebe… Myslím si, že to, co říká, je špatně,“ krčil rameny Karlos, který určitě ve víru noci zvládne hodit trpkou pachuť bitvy za hlavu.