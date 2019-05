Kauza Krmenčík nekončí? Lejstro, které může přinést zvrat!

Stalo se to minulé pondělí ve 2:20 ráno. Obyvatele sídliště na pražském Černém Mostě probudila hlasitá rána, a když vyhlédli z okna, uviděli tmavý land rover. „Z vozu ihned po nehodě vyběhl mladý muž,“ řekl Blesku jeden ze svědků.

Jenže když přijela policie, u bouračky už stála Denisa Krmenčík, těhotná třiadvacetiletá manželka reprezentanta.

Nevinný Krmenčík

Jméno Denisy tak figurovalo v záznamu o nehodě v kolonce viník. „Nelíbilo se nám to, byli jsme proto s přítelkyní podávat vysvětlení u policie,“ pravil svědek. Jenže ta námitku, kdo způsobil škodu 165 tisíc, asi jen založila do desek. „Vyšetřovatelé zjistili, kdo při nehodě vozidlo skutečně řídil. Třiadvacetiletému řidiči byla v souladu se zákonem udělena finanční sankce v horní hranici sazby,“ uvedl policejní mluvčí Hulan, a zcela tak vyloučil vinu šestadvacetiletého Krmenčíka.

Naštvaní svědci

Pro obyvatele čtvrti, kterou se řítil vůz fotbalisty mimo kontrolu řidiče, jsou takové závěry do nebe volající. I když nikoliv překvapivé.

„Nejsem zklamaný, jsem naštvaný. Vidělo to několik lidí a myslím, že kdyby byla vůle to vyšetřit, dopadlo by to jinak. V případě obyčejného smrtelníka by to určitě šlo, a u člověka s fotbalovým jménem ne?“ ptá se jeden ze svědků. „Doufám, že pan Krmenčík dostal alespoň strach a své jednání nebude v budoucnu opakovat,“ dodává druhý rezignovaně.

Redakce Blesku se však rozhodla, že se s rozpory mezi výpověďmi svědků (jejichž identita je redakci známa) a závěry vyšetřování nelze jen tak smířit.

I proto včera zaslala na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy podnět k přešetření nehody.

Přečíst si ho můžete i vy: