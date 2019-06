Bojovník Végh o krásné manželce, umělých prsou a zlaté partnerce Vémoly

Na podzim ožil pražský klub SaSaZu příjezdem legendární mlátičky Mikea Tysona (52), jemuž předskokana dělal právě »Terminátor« Vémola (33). Nejvíc však upoutala jeho silikonová přítelkyně Lela Ceterová (29). Po celý večer snad všechny oči mířily do jejího napěchovaného dekoltu.

A něco podobného se dá očekávat i nyní! Do Lely mají tedy vnady lásky slovenského bojovníka sice daleko, ale čistě přírodní také nejsou… „Moje Natálka má rovněž umělá prsa. Ať se cítí dobře, když se jí to líbí. Nemůžu změnit, jaká je, a mně to vyhovuje,“ přiznal Attila pro Blesk.

Na setkání s Furym 20. června zavítá do SaSaZu i Lela, a tak bude zajímavé sledovat, která z dívek přitáhne větší pozornost. Bude to Natália, která víc sází na přirozenou krásu, nebo Lela, jež má za sebou nespočet úprav nejen svých prsou?

„Spousta lidí se dívá, jak vypadá. Ale já pořád říkám, aby se všichni koukali radši sami na sebe. Každý má na partnery jiný vkus. Karlosovi se prostě libí takové ženy. Miluje ji takovou, jaká je, tak ať! Navíc má velmi zlatou přítelkyni. Znám se s ní osobně, na akci Mika Tysona jsme si popovídali,“ povídal Végh.

Slovenský šanpion Attila Végh

* narodil se 9. srpna 1985

* pochází ze slovenské obce Gabčíkovo, ale v současnosti žije s manželkou Natálií v Trnavě

* v dětství se věnoval řecko- -římskému zápasu a v 15 letech začal dělat kempo karate. K MMA se dostal, když mu bylo 22

* v roce 2013 získal pás šampiona v prestižní organizaci Bellator v polotěžké váze, čímž se stal nejúspěšnějším slovenským MMA zápasníkem

Svatba každý rok. A co děti?

Od začátku věděl, že jde olásku na celý život. Tato slova Attila Végh stvrdil loni v létě, kdy si s dlouholetou partnerkou Natáliířekl ano. Aveselka to byla pořádná!

„Trvala asi do sedmi do rána,“ prozradil Attila. „Měli jsme výbornou svatbu, normálně bych si udělal ještě jednu. Klidně každý rok,“ smál se zápasník, který se svou milou žije v novém domě v Trnavě. „O domácnost se stará hlavně ona. Jsem takový typ, že miluju pořádek, ale moc neuklízím,“ přiznal Végh.

A jaký jsou vlastně pár? „Hodně veselý, takové věčné děti, kterými asi zůstaneme až do důchodu,“ vtipkovala Natálka. „Než jsme se ale dali dohromady, měla jsem ho zaškatulkovaného jako bitkaře. O MMA jsem nic nevěděla a lidé často zápasníky vnímají jako vypatlané. Ale pak jsme si začali povídat o soukromí, takže jsem zjistila, že jde o velmi milého a laskavého člověka,“ usmála se.

Idylický páreček už dokonce přemýšlí, kdy si pořídí ratolesti. „Dítě plánujeme a těším se, až bude malý Attila, nebo Attilka,“ zasnil se Végh. „Ale to se nedá úplně naplánovat,“ ví Natália.