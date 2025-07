PŘÍMO Z LONDÝNA | Ti, kteří čekali na první skandálek s nefunkčním videosystémem, který letos poprvé v dějinách Wimbledonu zcela nahradil čárové rozhodčí, dostali potravu. „Okradli jste mě o game,“ stěžovala si Anastasija Pavljučenkovová během utkání 4. kola s domácí Sonay Kartalovou. Ruská veteránka měla za stavu 4:4 v první sadě výhodu, když Britka vypálila bekhend jasně do autu. Ten však zahlášený nebyl jak od systému ELC tak ani od sudího na umpiru. Výměna se opakovala a Pavljučenkovová nakonec game prohrála.

Situace mohla propuknout ve skandál zásadních rozměrů, k úlevě organizátorů ale nakonec Ruska duel ovládla 7:6, 6:4. Zástupci All England Clubu se po utkání Pavljučenkovové okamžitě omluvili.

Jak se ukázalo, za chybu nemohla technika ale lidský faktor. Operátor ELC (Electronic Line Calling) na inkriminovaný game omylem vypnul systém na půlce kurtu. A rozhodčí zodpovědný za replay neinformoval německého umpirového Nica Helwertha, že software nefunguje.

„Pochybení bylo víc. Kdyby všichni dělali svou práci pořádně, převzal by hned řízení zápasu hlavní rozhodčí,“ vysvětlovala výkonná ředitelka ALl England Clubu Sally Boltonová.

Právě na Helwerthovu hlavu mířila po zápase nejsilnější kritika Pavljučenkovové. Podle pravidel má totiž hlavní sudí v případě jasného autu, který technika nezahlásí, zasáhnout sám. A nechat opakovat výměnu pouze v případě, pokud si není jistý.

Ruska však uvedla, že jí Helwerth potvrdil, že viděl aut. Výměnu však nechal odehrát znovu. „Nevím, jestli to mělo spojitost s tím, že jsem hrála s domácí, nebo se jen asi bál udělat takové rozhodnutí sám,“ připojila se Pavljučenkovová ke skupině, která dnes hlavním rozhodčím vytýká, že kvůli videu nesledují zápasy tak pozorně a ztrácejí schopnost do nich správně vstupovat, když se něco přihodí. „Od toho tam přeci rozhodčí je. Ale když nedokáže převzít iniciativu, může i jeho za chvíli nahradit stroj, protože to bude jedno,“ pravila Ruska.

Ačkoliv nemálo tenistů tvrdí, že některým výrokům videosystému nedůvěřují, dostává vesměs novinka v All England Clubu pozitivní recenze. „Chybné výroky se najdou, ale je jich míň, než když rozhodovali lidé,“ prohlásil Američan Ben Shelton. Souhlasí s ním i Jiří Lehečka. „Díky videu jsem dost klidnější, protože nemusím přemýšlet o tom, jestli má čárový vzadu vlevo zrovna svůj den. I statisticky je dokázáno, že počítač píská o dost líp než lidi.“