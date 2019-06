Bývalý fotbalový boss Košťál na svatbě sexy moderátorky! Co mají společného?

„Bylo to báječné. Nevěstě to slušelo, všem to slušelo, mně to slušelo a bylo krásné počasí,“ pověděl žoviálně Blesku bývalý místopředseda svazu.

Na videu ze svatby se zdálo, že okouzlující nevěstu vede k oltáři on, leč vysvětlení je prosté a sourozenecké. „Kdepak, to byl brácha Jirka, její táta. My jsme dvojčata,“ chechtal se Košťál nad neuvěřitelnou podobou.

A kdože je Martin Antony, kterého potkalo to štěstí, že má Andreu za ženu. „Ajťák, sympaťák a sportovec,“ popsal s gustem nového člena familie Vlastimil Košťál.

Jeho hotýlek St. Florian na úpatí štítu Kitzsteinhorn je útulný jako klícka a Koštálovi pořád vzkvétá pod rukama. Bodejť by ne, když mu tam jezdí česká fotbalová klientela.

„Ale ano, daří se docela dobře, děkuju za optání. Zrovna teď tady mám na soustředění českou národní jednadvacítku,“ představil své aktuální hosty Vlastimil Košťál.