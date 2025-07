Artis, kam se podíváš. Rivalita se Zbrojovkou? Ať postoupí oba, přeje si kouč Chytrý

Jeden z nových hráčů však bude hned v prvním kole proti Chrudimi chybět. Brankář Tomáš Holý se v závěru přípravy lehce zranil a v pozici jedničky tak začne starousedlík Tomáš Vajner. „Ještě než jsme stačili my trenéři rozhodnout, vyřešila za nás velmi vyrovnaný souboj vyšší moc,“ poznamenal trenér Chytrý.

Devítka nováčků, vesměs s prvoligovými zkušenostmi z různých zemí, je fit. Sportovní manažer je s posílením spokojený. Až na pozici pravého beka, kterou se nepovedlo úplně vyřešit. Nicméně aktuálně je kádr uzavřený. „Napravo zatím předvádějí výborné výkony Otri (Erik Otrísal) a Denis (Dziuba). Kdyby na tu pozici ještě někdo přišel, muselo by jít o nadstandardního hráče.,“ prohlásil Vlastimil Chytrý.

Jeho styl má být dominantní na míči, podpořený rychlostí. Jména jako Vukadinovič, Samek, Čoudek či Adediran výrazně zkvalitnila soupisku. Například mladý stoper Ondřej Čoudek, sedmimilionová akvizice z Českých Budějovic, vytlačí ze základu dosavadního kapitána Michala Jeřábka. „Ale chceme, aby zůstal lídrem, kterým byl a je,“ uvedl trenér Chytrý. Kapitánskou pásku obdrží v případě jeho nepřítomnosti na hřišti záložník Martin Pospíšil. „Noví hráči potvrzují to, co jsme od nich čekali,“ pochvaluje si jeho sourozenec z „kanceláře“.

Soupiska je plná zahraničních hráčů, včetně dvou reprezentantů Ománu El-Braikiho a Dahmana. Skvěle vypadá levý obránce Hamidou Kante (20) ze Senegalu, jenž se v Evropě etabloval působením v lotyšském celku Super Nova. Do kádru přibyl jako poslední. „Za mě jeho aklimatizace proběhla úspěšně a rychle,“ sdělil trenér.

Rivalitu se sousední Zbrojovkou vnímá trenér pozitivně. „Konkurence vás posouvá, zlepšuje. Nutí vás pracovat líp, intenzivně. Kdyby na konci postoupily oba kluby, mně osobně by se to líbilo,“ přiznal Jiří Chytrý, jenž nesouhlasí s názorem, že bohaté brněnské kluby kazí svými nabídkami trh. „Neznám klub ve světě, který by sám od sebe chtěl utrácet víc, než musí,“ zdůraznil. „Jen musí reagovat na trh a přizpůsobit se mu. Kluby určitě ceny a platy hráčů nešroubují. Logicky to není v jejich zájmu,“ dodal.

Bývalou Líšeň zdobí také rozmáchlý a nákladný marketing, který není každému po chuti. Brno bylo dosud primárně zaměřené na Zbrojovku, která má daleko větší tradici a základnu příznivců. „Věděli jsme, že počáteční reakce bude negativní. Názory byly horlivé, ale už se situace uklidňuje a lidé si zvykají. Negativní fanoušci už také změnili rétoriku,“ tvrdil výkonný ředitel Kuba. „Z dlouhodobého hlediska nám ale tento projekt dává smysl. Věříme mu. Chceme rozhýbat stojaté fotbalové vody, které byly v Brně dlouho a vrátit fanouškovi radost z fotbalu,“ stál si za všemi kroky, které jsou na druhou ligu mimořádné.