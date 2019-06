Špatně to dopadlo! Slávista Latka se sparťanem Sieglem se střetli na mostě

Byl to příběh jako z westernu. Latka a Siegl kráčeli každý z jedné strany mostu a narazili na sebe přímo uprostřed památné stavby. Na mostě starém více než 700 let si to ale nerozdali na pistole. Aby ukázali, kdo z nich je lepší zvolili jinou „zbraň“ – fotbalový míč.

Došlo tak na žongly a bago, do kterého zapojili i místní mladé fotbalisty. Po chvíli, ale bylo po souboji. Balon totiž po nepovedené přihrávce skončil v řece Otavě. Natáčení zábavného videa slouží jako propagace k vernisáži zážitkové výstavy Góóól - Hrdinové české kopané, která vypráví příběhy legendárních fotbalistů naší historie. Výstavu v písecké Sladovně lze navštívit do konce září tohoto roku.