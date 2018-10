Latka o Slavii: V Evropě má respekt. Proč soupeře k ničemu nepouští?

Jak se vám líbil výkon Slavie v Kodani, kde vyhrála 1:0?

„Byl to spíš boj než nějaký hezký zápas. Ale Slavia byla na Kodaň velice dobře připravená, nepustila ji do vážnější šance. Líbilo se mi, jak byla nachystaná. Je super, že vyhrála.“

Slavia odehrála dobré zápasy v Evropské lize už předtím proti Bordeaux a Zenitu Petrohrad. Ukázala, že se může měřit s kvalitními evropskými týmy. Proč se jí na evropské scéně daří?

„Slavia je dnes v situaci, kdy jí finanční prostředky umožňují mít takhle dobrý a kvalitní kádr. To ve spojení s dobrým trenérem, taktikou, herním stylem zapříčiňuje to, že je pak konkurenceschopná proti takovým týmům. Od toho se to odvíjí. Dobrý je herní styl, který vyznává trenér Jindřich Trpišovský. V Evropě se přeci jen hraje jiným systémem než například v české lize, kluci svým presinkem a včasným napadáním dělají evropským soupeřům problémy.“

Trenér Kodaně Stale Solbakken mluvil o Slavii s uznáním, v Petrohradu zatleskali ruští novináři trenéru Trpišovskému za výkon, který tam jeho tým předvedl. Je to důkaz toho, že Slavia si získává větší respekt?

„Je. Respekt si ale hlavně získáte předvedenou hrou a výsledky. Myslím, že obojí teď Slavia prokazuje, takže respekt si určitě vybudovala. Pak přijdou i takováhle gesta. Vše musí být něčím podložené, dnes to podložené je. Myslím, že naprosto zaslouženě.“