Emoce kolem nominace Slováků. O MS přišla opora Boleslavi i Vůjtkův vnuk

„Bylo to opravdu těžké rozhodování,“ popisoval slovenským novinářům Miroslav Šatan. „Za uplynulých sedm let, co spolupracujeme s Craigem (Ramsayem), bylo tohle rozhodování asi nejtěžší. Hodně hráčů mělo v přípravě dobrá ofenzivní čísla. Ale tím, že dorazilo několik hráčů z NHL, tak se na mistrovství nedostali ani ti, co hráli v úvodu přípravy dobře. A těm, co jsou zvyklí hrát v prvních dvou pětkách a přesilovkách, jsme nechtěli dávat roli náhradníků.“

Narážel tím na dvě nejdiskutovanější jména slovenské nominace, kolem kterých byly i největší fanouškovské emoce. V sestavě chybí šikovní útočníci Oliver Okuliar a Róbert Lantoši. Především Lantoši měl i přes mizerný ročník Mladé Boleslavi životní sezonu. V 50 zápasech nasbíral 47 bodů (20+27) a dařilo se mu i v národním týmu (8/ 5+8).

„V přípravě hrál velmi dobře,“ potvrdil Šatan. „Ale tím, že přijeli kluci z NHL, bylo těžké mu najít místo v prvních dvou pětkách. Nevím, zda bychom ho dokázali dobře využít ve třetí nebo čtvrté pětce. Z úcty k němu jsme ho nechtěli dávat do role čekajícího, nebo náhradníka. Ano, bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí.“

Při posledních škrtech z nominace vypadl i dvaadvacetiletý obránce Rayen Petrovický. „Beků bylo devět, na mistrovství počítali s osmi, Rayen se držel dlouho a dobře,“ ocenil i tak posun svého vnuka Vladimír Vůjtek. „V přípravě mě příjemně překvapil, hrál s přehledem, nezmatkoval, nebyl psychicky labilní a nervózní. Naopak, dovolil si kličku, dobře rozehrát. Vedl si dobře.“

Na slovenské soupisce nechybí útočníci Miloš Kelemen (Arizona) a Martin Pospíšil (Calgary), kteří nenaskočili ani do jednoho přípravného zápasu. Pospíšila limitovaly zdravotní problémy, z náročného play off je „rozbitý“ i Libor Hudáček. I proto vedení týmu zatím nezaplní všechna místa oficiální soupisky. Do Ostravy cestuje 25 borců.

„O tom, kolik jich zapíšeme, se rozhodneme ve čtvrtek,“ doplnil Šatan. „Myslím, že si necháme jedno, dvě místa otevřená a počkáme na víkend, kdy budou končit série v AHL. Odtud by ještě mohl někdo dorazit.“ Kdo konkrétně? Ve hře by mohli být Marián Studenič, Adam Sýkora nebo Martin Chromiak.

V závěrečné přípravě na mistrovství světa sehráli Slováci osm zápasů. Dvakrát porazili Švýcarsko (3:0, 5:3), s Německem hráli 3:7 a 5:4 po prodloužení, dvakrát podlehli Česku (2:4, 1:4), porazili Polsko (6:1) a v generálce nestačili na USA (2:6). Šampionát v ostravské skupině B rozjedou v pátek proti Německu (16.20).

NOMINACE SLOVENSKA PRO MS

Brankáři: Samuel Hlavaj (Plzeň), Stanislav Škorvánek (Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)

Obránci: Peter Čerešňák (Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), František Gajdoš (Nitra), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Mário Grman (Vítkovice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils)

Útočníci: Peter Cehlárik a Marek Hrivík (oba Leksand), Lukáš Cingel (Kometa Brno), Viliam Čacho, Marko Daňo a Libor Hudáček (všichni Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Andrej Kudrna a Matúš Sukeľ (oba Litvínov), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)