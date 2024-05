Chelsea láká klenot. „Messinho“ (17) měl už v deseti letech smlouvu s Nike

Koncem dubna oslavil sedmnácté narozeniny a vypadá to, že půjde o další brazilský export v kopačkách do těch nejvyšších fotbalových pater. Estevao Willian (17) už nastupuje v domácí soutěži za Palmeiras a v Chelsea věří, že se jej podaří zlákat na Stamford Bridge.

Když mu bylo deset let, začal spolupracovat se společností Nike a překonal tak věkem svého krajana Rodryga z Realu Madrid. V Palmeiras kope Estevao Willian po boku jiné brazilské hvězdy budoucnosti. Endrick se už upsal Realu Madrid, kam přestoupí v létě po dovršení plnoletosti. Podobnou cestou se může vydat i Estevao, kterému v Brazílii začali říkat „Messinho.“

Zástupci londýnského celku věří, že se mladíka podaří přetáhnout do Anglie příští rok v létě, kdy už mu bude osmnáct a přestup se bude moci uskutečnit. Do Sao Paula, kde Palmeiras sídlí, by mohla putovat fixní základní suma 30 milionů eur (cca 750 milionů korun). Částka by se však mohla ještě navýšit o dalších 25 milionů dle výkonnosti, kterou Estevao bude vykazovat do svých osmnáctých narozenin. Palmeiras totiž nikam nespěchají, svůj klenot mají vázaný smlouvou do roku 2026 a Chelsea není jediným nápadníkem.

Kolem nadaného útočníka krouží také Arsenal, Manchester City či právě Real Madrid, který by tak případně mohl svou ofenzivní kanárkovskou kolonii s Viniciusem Júniorem a Rodrygem ještě rozšířit. O Endrickovi už řeč byla. Pikantní na tom je, že právě o Endricka dříve taky stála Chelsea, ale Real byl nakonec v jednání úspěšnější a štědřejší.

Ještě dříve byl Estevao spojován s Barcelonou a sám hráč prohlásil, že by bylo ctí odejít do klubu, kde Lionel Messi nastartoval svou hvězdnou kariéru. Barca je ale z dostihů venku. Financí nemá na rozhazování, navíc na pozici pravého křídla hraje Lamine Yamal, takže vyřešeno.

Chelsea má v Brazílii svého skauta, který se zaměřuje výhradně na Estevaa. Mladí Brazilci ostatně v poslední době do stáje Blues přestupují často. Akorát zatím nejsou vidět, protože Andrey Santos a Angelo momentálně hostují ve Štrasburku a Deivid Washington do A-týmu pod Mauriciem Pochettinem teprve nakukuje. Uvidíme tedy, jestli „bezedný“ měšec Chelsea bude znovu úřadovat.