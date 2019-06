Limberský a jeho Lenka: Ano si řekli před knězem. Známe detaily svatební noci!

Na obřad dorazili hvězdní svatebčané. Třeba právník Daniel Volopich s manželkou Andreou Verešovou či současní i někdejší spoluhráči vyhlášeného rošťáka, který tradičně nešetřil úsměvy!

„Oficiální a tedy platný sňatek jsme uzavřeli na Mauriciu, ale nechtěli jsme o nic připravit naše rodiny a přátele. Proto jsme udělali ještě jeden neformální obřad v Plzni. Nejedná se o klasický církevní sňatek,“ prozradila novomanželka Lenka!

Půvabná modelka popsala, jak na ostrově v Indickém oceánu proběhla svatební noc! Ač to zní překvapivě, Limberskému se do ní prý moc nechtělo. Podmínky k romantické noci přitom byly doslova ideální; teplo, moře, vana plná okvětních lístků, načančaná postel…

„David si myslel, že bude spát. Jenže to se mýlil,“ popisovala nevěsta. I když se její miláček vymlouval na vysílení z celodenního horka, u roztoužené ženy nepochodil. „Vzala jsem to tedy do svých rukou,“ smála se Lenka.

Sledované dvojici se nic nevymklo kontrole. Miminko na cestě ještě není. „Na něm začneme pracovat v říjnu,“ uzavřel v dobrém rozmaru Limberský.

