Plekanec a Šafářová o výchově i rodičích na turnajích: Proč stresují pětileté děti?

Když vzali svoji pětiletou dceru na první tenisový mini turnaj, nestačili se divit. Proč tam rodiče děti tak stresují? Vždyť u takhle malých dětí by sport měl být čirá radost! Nejenom o tom vyprávějí dvě sportovní osobnosti, které to samy dotáhly na vrchol. Tenistka Lucie Šafářová i hokejista Tomáš Plekanec byli dalšími hosty podcastu Branky, děti, rodiče, v němž upřímně popisují i to, jak oni přistupují k výchově svých dětí. „Hlavní je mít nadhled a nechat trenéry dělat svoji práci,“ nabádají slavní manželé. Popisují rovněž zážitky z cest, když mají v autě všechny čtyři děti a je tam pěkné rodeo…

Někdejší útočník, jenž v NHL zvládl tisíc zápasů a jedenáctkrát hrál na mistrovství světa, si cestu ke sportu našel sám. Pětinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře si lásku k tenisu zachovala i přesto, že ji od mládí cepoval přísný otec.

„Ale zase mu musím dát kredit, nechal mě jít,“ vybavuje si Šafářová, která vychovává s koučem hokejové reprezentace a sportovním šéfem Kladna dvě děti – Leontýnku (5) a Olivera (3). Plekanec má z prvního manželství ještě dva syny – Matyáše (13) a Adama (9).

V podcastu z dílny iSport.cz proberou řadu inspirativních témat. Třeba ne úplné zdravé prostředí v dětském tenisu.

„Leontýnka měla první mini tenisový turnaj a byla na něm spousta rodičů, kteří děti už hrozně stresovali. Ale proč? Vždyť je jim pět let, u toho by přece vůbec stres být neměl. Tam by měla být čirá radost. A rodič jako někdo, kdo je pozitivně motivuje. Ne, aby řešil, jestli vyhraje, prohraje? Je jim pět let! To je přece proboha úplně jedno. Já bych tyhle malé ani nenechala hrát na výsledek,“ říká bývalý tenisová hvězda, která pětkrát ovládla Fed Cup a na stránkách Sport Magazínu pravidelně glosuje sportovní dění.

S manželem se shodují na tom, že pokud rodiče svěří děti trenérům, neměli by jim do toho kecat… „My jako sportovci máme obrovskou výhodu, že jsme si prošli kariérou. A všechno řešíme s nadhledem. A ti, kteří si tím neprošli, ho nemají. Mají pocit, že do toho mohou mluvit, protože to viděli v televizi nebo o tom četli. Že jim to stačí. Ale my jsme si tím prošli, takže nám pomáhá právě nadhled. Když jdeme na plavání, jsem soudný a vím, že malýho nebudu učit plavat kraula, když ho sám neumím a nic o tom nevím,“ hlásí bývalý útočník, jenž má v současné době napilno.

Je asistentem u hokejové reprezentace, s níž před rokem slavil světové zlato v Praze, k tomu je ještě sportovním manažerem v Kladně.

„Mám pocit, že má telefon přilepený u ucha nonstop. A pak mi oznámí: Tohle jsi mi neříkala! Nestíhá mě vnímat,“ usmívá se manželka.

Slavní manželé v podcastu rozeberou i další témata:

Jak poznat u dětí talent?

Měl by mobily u dětí zakázat stát?

Jak vypadají jejich tenisové souboje?

Proč dceru štve, když se jí ptají, jestli bude dobrá jako maminka

O tom všem mluví Šafářová s Plekancem v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče z dílny iSport.cz. Vedle Šárky Strachové, tradiční průvodkyně, je vyzpovídal i Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport.

Podcast, který se věnuje světu dětského sportování, najdete na všech podcastových aplikacích i na YouTube.