Sexy fotbalová maminka Martínková hlásí: Chtěla bych se fotit nahá!

Na rozdíl od mladšího dvojčete Lucie by se chtěla nechat Irena Martínková zvěčnit nahá pro pánský časopis. „Já bych se tomu nebránila. Kdyby to bylo v rámci hezké a skromné nahoty. Po porodu už ale není tělo jako dřív,“ povzdechla si matka skoro tříletého Luboše. V minulosti už měla nabídku, aby se svlékla před objektivem, ale odmítla.

„Tehdy jsem na to ještě nebyla dost vyzrálá,“ upřesnila Martínková, která hrála na doporučení doktora fotbal až do třetího měsíce těhotenství. „Během těhotenství jsem přibrala 10 až 11 kilogramů. Shodila jsem to, ale mám problém s břišními svaly,“ řekla fotbalistka.

S dítětem se její hra zlepšila po psychické stránce. Horší je to s fyzičkou. „Před tím jsem byla myšlenkami někde jinde. To se teď zlepšilo. Za to fyzicky na tom už nebudu tak dobře, jako před porodem.“

