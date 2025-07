Belgický okruh, kde triumfoval český jezdec Roman Staněk: Jeho šéfku zavraždili!

Závody na okruhu v Belgii patří v kalendáři formulí k těm, na které se fanoušci těší nejvíc. Letos ve Spa ochutnal vítězství i český jezdec Roman Staněk (21), který se po penalizaci svých dvou soupeřů přesunul ze třetího fleku na první místo a připsal si tak životní výsledek. Není to přitom tak dávno, co z dění kolem legendárního belgického okruhu přebíhal lidem mráz po zádech...

V roce 2019 na stejný okruh přijel závodník formule 2 Antoine Hubert (†22). Toužil po stejném úspěchu, jaký v Belgii letos zažil Roman Staněk. Jenže v zatáčce Raidillon, která navazuje na slavnou zákrutu Eau Rouge došlo ke katastrofální nehodě, které byli kromě Huberta účastni také Juan Manuel Correa (25) z týmu Antonína Charouze a Giuliano Alesi (25).

Nehoda se odehrála ve vysoké rychlosti. Alesi ztratil kontrolu nad svým vozem a havaroval, načež na trati zůstaly ležet úlomky. Hubert při pokusu vyhnout se troskám narazil do bariéry, odkud se jeho monopost odrazil zpět do dráhy. V tu chvíli do něj v plné rychlosti čelně narazil Correa, což vedlo k fatálním následkům. Hubert utrpěl smrtelná zranění a zemřel krátce po převozu do nemocnice.

Tragédie otřásla celým motoristickým sportem a například závodník Pierre Gasly (29) dodnes chodí během každého závodu v Belgii na místo, kde se hrůzný karambol odehrál, aby věnoval svému krajanovi tichou vzpomínku.

Zavražděná šéfka

Jen o dva roky později se v souvislosti s legendárním okruhem řešila další hrůzná událost. V areálu se měla v půli srpna konat akce, na kterou nedorazila šéfka Spa Nathalie Mailletová (†51). Pátrání záhy skončilo snad tím nejhorším možným způsobem.

Její bezvládné tělo bylo nalezeno v Nathaliině domě v Lucemburku. Na místě objevila policie ještě tělo další ženy, se kterou měla mít bývalá závodnice údajně poměr. Tuto situaci ale podle všeho nedokázal unést manžel Mailletové, který pár zavraždil a záhy spáchal sebevraždu..