Spor fanoušků Sparty vyvrcholil po duelu s Boleslaví násilím: Válka nejen o megafon

Kdo ovládne megafon, chopí se nadobro kotle na Letné! Takhle zřejmě uvažují znepřátelené tábory skalních fandů Sparty. Jejich svár údajně vyvrcholil po nedělním duelu s Mladou Boleslaví (3:2) napadením bývalého spíkra odstaveného od hlásné trouby.

Momentálně jsou po násilném převratu v držení kotle radikálové Ultras Sparta, kteří mají na svědomí již několik extrémistických výlevů. A hlas fanoušků z řad obyčejných lidí dává za vinu napadení exkotelníka taky právě jim. „Na parkovišti napadli spíkra Letenskejch,“ reportoval situaci jeden z přítomných.

»Férovka«

Spíkr dokonce čelil několikásobné přesile, načež ho museli křísit až policisté a záchranáři. „Na místo vyjížděla posádka záchranářů k muži zhruba kolem 35 let, který utrpěl poranění v oblasti hlavy. Následně byl záchranáři vyšetřen, ošetřen a transportován při vědomí na urgentní příjem,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

„To, co se stalo po zápase na pláni, je ubohost největšího kalibru. Ale ono co čekat od dutých hlav, že... Je mi smutno, kam se náš kotel propadl,“ zazoufal si jeden z umírněných příznivců, jenž by rád uvítal návrat Letenských, dřívějších vládců kotle. To však může mít za následek pokračování války...

Další excesy rudých radikálů

Společným jmenovatelem s obyčejnými podporovateli Sparty je pojí snad jen láska k fotbalu. Ale fandění radikální skupiny sparťanských fanoušků je totálně za hranou slušnosti, morálky i zákona. Podle informací Blesku by nemělo jít o tytéž výtržníky, kteří v loňské sezoně vyvěsili transparent s nápisem K.K.K. (odkazující na rasistický spolek Ku-klux-klan). Stejně tak by to neměli být ani ti hlupáci, kteří hajlovali s maskami na hlavách usazení v olomoucké kašně při finále poháru se Sigmou.

„Sparta odsuzuje projevy rasismu, antisemitismu a nenávistného chování ve všech formách,“ vyjádřil se dříve klub. Jenže doživotní zákaz na stadion jim Sparta nemohla udělit, jelikož policie totožnost chuligánů drží v tajnosti.