Jágr a jeho lásky před Kopřivovou: Vzpomenete si na všechny krasavice?

Iva Kubelková (42)

Iva Kubelková byla první velkou láskou Jaromíra Jágra • Foto Archiv Blesku

Modelka, chodili spolu: 1996-1998

Dali se dohromady, když jí bylo devatenáct a Jágrovi čtyřiadvacet. Byli mladí a zamilovaní, ale nakonec se po dvou letech rozešli. „Bylo to nevyhnutelné,“ uvedla později Iva a o ukončení vztahu řekla: „Proběhlo to decentně. Samozřejmě že v té době, kdy jsme se rozcházeli, mně to ale připadalo hodně divoké.