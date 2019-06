Strach a slzy! Problémy po porodu u volejbalistky Kolocové: Co se stalo miminku?

Zažila si velké nervy. Už na porodním sále to neměla Kolocová snadné. „Dnes jsme zvládli první delší procházku. Porod nebyl procházka růžovým sadem, a tak jsme doposud kroužili jen kolem baráku,“ napsala plážová volejbalistka, která ale zažila největší stres až několik dní po narození syna Viktora.

„Od porodu měl Viktorek na hlavičce kefalhematom, což je prostě taková boule, která vzniká při průchodu porodními cestami. Prý je to u sportovkyň častější, že máme pevnější pánevní dno. Jak si tak razil cestu ven, tak mu natekla hlavička,“ povzdechla si olympionička. Se synem tak musela do nemocnice.

„Jelikož to nemizelo, byla nám doporučena punkce, aby mu to nezatuhlo. Musela se oholit hlavička a za 10 minut bylo vše hotové, ale co vám budu povídat, obrečela jsem to.“