Nedvěd jako Buffon: Vylámali si na mně zuby, zářil manažer nároďáku

Kde se ve vás vzaly takové gólmanské kvality?

„To vážně nevím, v bráně jsem nikdy nestál. Šel jsem do toho s tím, že to bude katastrofa, a nakonec si na mně vylámali zuby.“

Kdo všechno?

„Těch bylo!“ (smích)

Ale hokejista sezony David Pastrňák vám gól dal!

„Jenže mu zrovna fouklo a balon zaplaval. Nééé. Prostě dobře postavený tyčky, trefovalo mě to.“

Kdo z hokejistů je nebezpečný fotbalista?

„Zrovna na Pastovi je vidět, že se k tomu umí postavit. Voráček, Mrázek, Pavelec, všichni hrají dobře.“

Vy hrajete často?

„Právě že už vůbec. Proto jsem si taky říkal, že v poli budu ztracenej a radši zalezu do brány. Teď už vím, že tam budu chodit pořád. Prostě Gigi Buffon!“

Váš oblíbenec?

„Jo, Gigi pro mě byl vždy jednička. A samozřejmě mám rád i Petra Čecha. Teď mám jako oni krásnou trofej za umění v bráně. Někam si ji dám.“

Přitom platíte za zdatného tenistu i golfistu.

„A evidentně i za fotbalového brankáře! (smích) Nejvíc se věnuju tenisu, golf je žrout času.“

Jaká je vaše nejsilnější brankářská vlastnost?

„Za tři zápasy jsme dali sedm gólů a já na tři přihrál!“

Vážně?

„Prostě moderní typ brankáře, co umí nohama! Kecám. Vždycky jsem to kopnul někam s prominutím do p*dele, náš útočník si to shrábnul a dal gól.“

Musel jste být poté hvězdou posezení u pivka, co?

„Celá ta akce je hodně příjemná, měl jsem možnost zase vidět spoustu kluků. Je to pro dobrou věc, Kubovi Voráčkovi tam kluci jezdí, rádi se vracejí.“

Vy už za rok coby hvězda asi budete požadovat startovné.

„Tak o tom vůbec nepochybujte!“