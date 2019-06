Serena Williamsová zase šokuje! V čem bude hrát Wimbledon?

Už v pondělí 1. července startuje nejslavnější tenisový turnaj planety Wimbledon. Na kurtech All England Clubu nebude chybět ani Serena Williamsová, která zde kralovala hned sedmkrát. Co ale bude mít na sobě? Módní designéři zatím pomalu rozkrývají, co si pro kontroverzní americkou hvězdu přichystali.

Podle prvních snímků je jasné, že bílé oblečení bude zdobit zlatá brož ve tvaru fajfky (logo společnosti Nike), která bude doplněna o třiačtyřicet křišťálů od firmy Swarowski. Proč číslo 34? V tolika letech totiž tenistka naposledy vyhrála Wimbledon.

„Chtěla jsem, aby měla pocit, jako by na sobě měla něco od babičky, až bude hrát,“ prozradila návrhářka Abby Swancuttová. Kromě blyštivé brože bude na sobě mít Serena i bílé oblečení, které bude připomínat svetr. To je opravdu babičkovské…