Těhotná tenistka Hlaváčková přiznala hádky s manželem. Co jim zachraňuje vztah?

Oba jsou horké hlavy. Hlaváčková i její muž Sestini dokážou doma vybouchnout, a pak je to pořádný rambajs. „My máme výhodu v tom, a kolikrát nám to podle mě i zachránilo vztah, že na sebe neumíme rychle anglicky vystřelit. Máme italskou domácnost, a když si začneme nadávat, tak já začnu česky a on italsky, a už oba tušíme, že to není nic milýho, co říkáme,“ prozradila se smíchem tenistka pro srpnové vydání časopisu Maminka.

Hlaváčková pak ještě během hádky nechtěně přilívá olej do ohně. „Manžel umí anglicky lépe než já, protože v tom jazyce studoval a pracuje v něm, tak spíš já někdy použiju slovo, které není úplně úměrné, třeba je moc silné na tu situaci,“ řekla Hlaváčková. Naštěstí se dokážou po hádce brzy usmířit. „Jsme schopni se hodně rychle roznítit, a pak se zase hodně rychle udobřit.“