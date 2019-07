Jágra vyděsil pohled na váhu. Tlustší totiž nikdy nebyl! Prozradil, kolik váží

Podle nechápavé reakce kladenského hokejisty a majitele je patrné, že sám netušil, jak vysoko rafička vystřelí. „Našel jsem starou váhu, tak se jdu podívat… Cože, 121 kilo? Hezký na to, že extraliga začíná za dva měsíce,“ vyděsil se »Džegr«, který nikdy v kariéře nevážil víc.

Ale není se co divit! Sezona Jardovi skončila v dubnu a následovalo dlouhé volno. Česká hokejová legenda je navíc známá, že si dopřeje vydatné domácí jídlo a neodolá sladkému. Během hokejové pauzy se tak vesele cpal hromadou špaget, ale naštěstí odmítl nabízený dortík, což ukázal ve videu na Instagramu.

Dobře udělal, v jeho věku se metabolismus zpomaluje a přehnaný apetit by jej mohl nebezpečně zakulatit. „Před 5 týdny to ještě byla sranda, ale dnes už není. Bude to boj!“ burcoval.

Na druhou stranu přehnaný strach je zbytečný. Rytířům už začala příprava na extraligu a od konce července jsou na programu přátelské zápasy, v nichž hvězdná »osmašedesátka« může přebytečná kila vypotit. „Člověk během utkání i po něm nemá chuť jíst. Může za to hlavně únava a vlastně ani není čas. V průběhu dne se také nemůžeš cpát,“ tvrdil v únoru, kdy měl kvůli zranění tenkrát rekordních 118 kg.