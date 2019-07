Jágrova omluva za Washington. Vzkaz fanouškům s jedním velkým ALE | iSport.cz

Když Capitals v létě 2001 přivedli Jágra, bylo to velké haló. Přicházel přece dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, aktuální (a celkově pětinásobný) vítěz kanadského bodování a dvojnásobný vítěz Ted Lindsay Award (tehdy ještě nezývané Lester B. Pearson Award), kterou sami hráči udělovali nejužitečnějšímu muži soutěže.

Prostě přicházela ikona. Superstar. Nikdo větší v té době změnit dres nemohl.

Jenže trejd neklapnul. Jágr v ročníku 2001/02 musel vynechat kvůli zranění celkem 13 utkání, a i tak nasbíral v 69 zápasech pouze 79 bodů. To byl oproti předchozímu ročníku pokles rovnou o 42 bodů a tentokrát "až" páté místo v bodování soutěže.

Lepší to nebylo ani v dalším ročníku, kdy Jágr nasbíral ještě o dva body méně a v sezoně 2003/04 už ho Capitals vyměnili do New York Rangers. Ve Washingtonu tak není věru zrovna oblíbeným hráčem, a tak se teď fanouškům Caps na dálku omluvil.

„Promiňte, že to nevyšlo, ale dělal jsem co jsem mohl,“ napsal si Jágr na Instagram. „Ale podívejme se na to pozitivně. Kdyby mi to šlo, nikdy byste nemohli draftovat Ovieho, takže byste pravděpodobně nemohli před rokem vyhrát Stanley Cup. Takže nemáte zač,“ dodal se smajlíkem.

A tady určitě pravdu má. V případě, že by si tehdejší Capitals postavení kolem Petera Bondry, Adama Oatese, Sergeje Gončara či Olafa Kölziga vedli lépe, těžko by se Washington dostal v roce 2004 k první volbě na draftu a kdo ví, kde by teď Alexandr Ovečkin byl.

A také jak by vypadaly historické tabulky Capitals bez muže, který je ve Washingtonu první v počtu zápasů, gólů, bodů, gólů v přesilové hře, střel na branku, hattricků...