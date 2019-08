To jsou ONI! Policie ukázala vrhače světlic ze Slavie a prosí o pomoc

Byly to chvíle hrůzy. Do sektoru olomouckých fanoušků pršely světlice, rozžhavené »pozdravy« jim tam minulou neděli posílali ze sousední tribuny fandové Slavie. Zázrak, že v Edenu nikdo nepřišel k úhoně. Tady šlo o život!

„Tohle není běžné fotbalové chuligánství, to je kriminální činnost! Postiženi by měli být v první řadě ti kriminálníci a ne celý slávistický fotbal,“ nadával předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík poté, co disciplinárka jeho klubu zavřela na příští zápas stadion.

11 pachatelů

Na základě kamerových systémů si už policie vytipovala celkem 11 pachatelů, o jejichž vině nepochybuje. „Svým jednání ohrozili všechny osoby nacházející se v hostujícím sektoru i ve svém vlastním, mezi nimiž byli i rodiče s malými dětmi. V okamžiku zapálení světlic vznikla panika,“ upozornila Eva Kropáčová, tisková mluvčí Policejního prezidia ČR.

A v pondělí byly tváře bezmozků zveřejněny! „Pražští policisté prosí veřejnost o pomoc při jejich ztotožnění. Poznáte některé z nich?“ stojí ve výzvě. Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví se sazbou až dva roky natvrdo.

