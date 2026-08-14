SK Slavia Praha
Datum založení:1892
Stadion:Fortuna Arena
Slavia Praha se se svou bohatou historií řadí k absolutní české špičce. Za posledních deset let získala šest titulů, dvakrát došla do čtvrtfinále Evropské ligy a zahrála si i prestižní Ligu mistrů. Za těmito úspěchy stojí především trenér Jindřich Trpišovský. Sešívaní dokázali obhájit titul a i v nadcházející sezoně budou největším favoritem na zisk mistrovských vavřínů.
Chance Liga - 2026/2027 - Základní část
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu