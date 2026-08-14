Předplatné

SK Slavia Praha

Datum založení:1892
Stadion:Fortuna Arena

Slavia Praha se se svou bohatou historií řadí k absolutní české špičce. Za posledních deset let získala šest titulů, dvakrát došla do čtvrtfinále Evropské ligy a zahrála si i prestižní Ligu mistrů. Za těmito úspěchy stojí především trenér Jindřich Trpišovský. Sešívaní dokázali obhájit titul a i v nadcházející sezoně budou největším favoritem na zisk mistrovských vavřínů.

Články
Videa
Zápasy

Chance Liga - 2026/2027 - Základní část

LIVE
51Detail
LIVE
04Detail
LIVE
21Detail
LIVE
--Tipsport4.313.731.84Detail
LIVE
--Tipsport1.255.7610.6Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Články z jiných titulů