Zvrat ve vyšetřování smrti fotbalisty Saly (†28). Možná byl otráven

Podle Guardianu vyšetřovatelé došli k názoru, že Emiliano Sala a pilot David Ibbotson se v lednu při letu přes Lamanšský průliv pravděpodobně otrávili oxidem uhelnatým, server se odvolává na nejnovější výsledky šetření.

Toxikologický test těla fotbalisty, který sice přestoupil za rekordní klubovou sumu do Cardiffu, ale nestihl s ním absolvovat ani jeden trénink, prokázal přítomnost karboxyhemoglobinu. Látky, která se vytváří v krvi při otravě oxidem uhelnatým. V koncentraci, jakou měl v těle fotbalista, mohla být smrtelná.

Vyšetřovatelé letecké havárie z úřadu AAIB prohlásili, že jelikož nebyl kokpit letadla oddělen od kabiny, daly by se podobné výsledky očekávat i u pilota Davida Ibbotsona. Jeho tělo se ale nenašlo.

„Z příznaků je zřejmé, že vystavení oxidu uhelnatému mohlo snížit nebo zabránit pilotovu schopnost řídit letadlo,“ stojí ve zprávě. Její konečná verze bude teprve zveřejněna.

Právníci Salovy rodiny na základě nových poznatků znovu vyzvali k vyzdvižení letadla, které bylo nalezeno na dně průlivu ve třech kusech. „Podle rodiny je podrobná prohlídka stroje nutná. Bezpečnost létání je závislá na tom, aby se o této havárii vědělo co nejvíc,“ prohlásil advokát Daniel Machover.

Příznakem otravy oxidem uhelnatým může být zhoršený úsudek, ospalost, zmatek, rozmazané vidění a ztráta koordinace. V koncentracích, jakým napovídá rozbor krve fotbalisty, hrozí i bezvědomí a infarkt.

Oxid uhelnatý je jedovatý plyn bez barvy a zápachu, který vzniká v pístových motorech, ale výfukový systém by ho měl dostat ze stroje pryč. Pokud by se ale dostal do topného nebo ventilačního systému, mohl proniknout až do kabiny letadla.

Otrava oxidem uhelnatým by mohla vysvětlit manévry pilot David Ibbotsona, který hned čtyřikrát s letadlem prudce klesl, což do vysílačky odůvodnil špatnou viditelností. Zhruba 15 sekund před osudovým nárazem začal prudce klesat rychlostí zhruba 145 kilometrů za hodinu. Podle vyšetřovatelů letadlo do 30 sekund od dopadu na hladinu kleslo na dno. Otázky ohledně jeho způsobilosti se Salou vůbec letět ale zůstávají. Pilot měl jen soukromou licenci, nikoli komerční.

Vyšetřovatelé z AAIB uvedli, že pokračují ve vyšetřování technických, provozních a organizačních příčin havárie. Konečnou zprávu sice nevydali, ale Guardian si všímá, že organizace vydala doporučení pro firmy provozující malá letadla, aby pořídily do strojů přístroje na detekci oxidu uhelnatého, i když nejsou povinné.