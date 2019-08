Zápasy bez diváků jsou na prd. Kvůli šetření hlasivek se fotbal nehraje | iSport.cz

Po zhlédnutí zápasů Sparty s Trabzonsporem a Slavie s Libercem se jednoznačně přimlouvám za to, aby se vymyslel jiný adekvátní trest. Tohle je hloupé, proti fotbalu, proti hráčům, proti fanouškům. Nemá to žádný smysl a význam. Navíc si myslím, že represe nezabírají. Občas se v každém davu najde nějakej pitomec, kterej vyvede nesmyslnou věc. Slyšel jsem vyjádření spousty zainteresovaných.

Trenéři si z toho dělali srandu, že si šetřili hlasivky... Budiž, ale pro šetření hlasivek se fotbal nehraje. Slavia to zvládla, Liberec porazila 1:0, ale Sparta remizovala a do odvety s Turky nejede v dobré pozici. Mám pocit, že kdyby na stadionu byli lidi, nic takového by se nestalo. Letenští by zápas dokormidlovali k výhře. Je to pouze spekulace, nicméně jsem o ní přesvědčený.

Viděli jsme fotbal ve skleníku. Takové zápasy nechci, nechce je vůbec nikdo. Budu se opakovat, ale je bezpodmínečně nutné vymyslet jinou trestní sazbu. Možná by stálo za to uvažovat o zvýšení finančních sankcí. A pak už je na klubech, jak by to vymáhaly. Nakonec by je to nutilo k usilovnější a promyšlenější práci s fanoušky. Bez diváků je to beznaděj. Postupem času jsem zjistil, že se na takový fotbal ani nechci dívat.

Zelenka nevěří na postup nikomu

Jednou jsem na zápase bez diváků byl. Jako VIP osoba. Už ani nevím kde, nicméně to byl šílený pohled. Prázdné tribuny. Slyšel jsem každý hlas, po kopnutí do balonu se ozvalo dunění. Byl to odpornej zážitek, celá věc úplně padlá na hlavu. Je mi jasné, že UEFA nic měnit nebude, sektory a stadiony zavírá stále častěji, ovšem u nás by k jisté debatě dojít mohlo. Respektive mělo. Takhle nemá český fotbalový produkt vypadat. Je to ostuda všech, co do fotbalu dělají. Na tomhle místě musím fanouškům vzkázat: doufám, že jste si uvědomili, koho jste potrestali. Tisíce lidí, kteří se těšili na fotbal. A bohužel i sami sebe. Vlastně všechny ostatní příznivce. Jak ty, kteří by na stadion přišli, tak ty u televizorů.

Chtěl bych končit něčím příjemnějším, ale copak to jde? Ve čtvrtek nás čekají odvety třetího předkola Evropské ligy. Rád bych vám sdělil, že se budeme radovat z postupu všech tří českých klubů, ale to bych byl snílek. Vedle mě sedí Lukáš Zelenka, jedeme na mač do Nového Bydžova, tak jsem se ho zeptal, ať mi poradí, kdo postoupí. Zakroutil hlavou, nevěří nikomu.

Minule jsem psal, že po cestě ztrácíme květinky, ale v odvetách pohárů můžeme přijít o celou kytku. Sparta to bude mít strašně složitý, nejvíc šancí má vzhledem k výsledku 0:0 Mladá Boleslav. Především ale očekávám starou dobrou Plzeň. Hraje o strašně moc. Fakt věřím, že se ukáže v bývalé fazoně a postoupí. Přejme si, ať to zvládnou všechna mužstva, protože pro český fotbal nastává strašně důležitý den.

SESTŘIH: Slavia - Liberec 1:0. Zápas před prázdným Edenem rozhodl Masopust