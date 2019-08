RUDEJ FANDA promluvil: Na co čeká u Sparty a jak to má se Slavií a Karvinou

Nakolik procent je RUDEJ FANDA stylizace a nakolik procent jste to vy sám?

„Jednoznačně je to stylizace, protože RUDEJ FANDA nejsem jenom já, ale i Jirka Vaněk scénárista a Petr Cífka režisér. Je to naše společné děcko. Co mám s RUDÝM FANDOU společného? Tak určitě lásku ke Spartě a zálibu ve sprostých slovech. Akorát já na rozdíl od něj vůbec nepiju.“

Kolik vám bylo let, když vás Sparta poprvé chytla za srdce?

„Už jsem se sparťanem narodil. První, koho chytla za srdce, byl bratr mého dědy. Který dostal infarkt na zápase Sparty s Rapidem Vídeň. Od té doby se pak u nás rodili jen sparťani.“

Kde fotbal nejčastěji řešíte? Doma, v hospodě nebo s kolegy?

„Úplně všude, kde se dá. V divadelních šatnách taky, protože spousta kolegů fandí. Ne všichni Spartě, ale většina ano.“

Jaké máte zatím ohlasy na Rudýho fandu?

„Je to různorodé. Díky anonymitě internetu i vzkazy vyhrožující likvidací mojí osoby, až po ty vyloženě vřelé, většinou z řad fanoušků Sparty. Překvapivě mě zaujaly reakce fanoušků od ostatních týmů. Za všechny bych to shrnul komentářem z Facebooku, kde někdo psal, že možná nás všechny magory v tejdnu na chvíli spojíš.“

Kolik kolem sebe máte slávistů?

„Hodně. Jsem docela kopyto na balon, ale mám tu čest nastupovat za tým Real Top Praha, což je mančaft, v němž nastupují osobnosti ze světa sportu i kultury. Je tam fantastická parta a v šatně sedí i fanoušci jiných klubů, tedy i slávisti. Všichni se ale nakonec shodneme na tom, že primárně máme rádi tu kulatou věc a tu hru, která se kolem toho točí.“

Co říkáte na výkony Sparty v aktuální sezoně?

„Čekám nějakou dlouhodobě trvající formu. Byl bych strašně rád, aby ten fotbal byl o té dřině. Líbí se mi anglický fotbal, kde je to odmakaný až do poslední vteřinky. Musí z toho ale čišit i ta zábava a aby bylo z týmu cítit, že spolu chodí na pivo a v zápase makaj. Na to pořád čekám.“

A co vlastně máte proti Karviné?

„Proti komu? (smích) Já vám rozumím. Karvinou jsme si vybrali. Já jako Jarmil Škvrna nemám nic proti Karviné. Hraji tam divadlo a je to tam úplně v pohodě. Doufám, že mají v Karviné smysl pro humor a my se po nich tak trochu povozíme.“

