NÁZOR SPORTU | Na soustředění do Rakouska vzal Miroslav Koubek 24 hráčů do pole a čtyři brankáře. V Plzni jsou nepostradatelní fotbalisté, zároveň čtyři nové akvizice, kteří vnesou do kádru svěží vítr s okamžitou ambicí na základní sestavu. Viktoria musí nahradit kapitána Lukáše Kalvacha a krajního univerzála Cadua, zároveň čeká, jak dopadne situace kolem Pavla Šulce. Deník Sport a web iSport rozebírají stav kádru českého vicemistra. Kdo v týmu zůstane, kdo naopak kabinu opustí a kdo je na hraně?