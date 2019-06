Řepkovo neštěstí? Falešně chápané chlapáctví. Je i obětí svého okolí | iSport.cz

Už je to měsíc, co nastoupil nové angažmá. V Ruzyni. A krátce na to vyrazil na „hostování“ do Plzně. Na Bory. Osudu bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Řepky, který byl odsouzen na dva a půl roku za zpronevěru a internetové útoky na exmanželku, se s chutí ujala lidová tvořivost, zvláště na sociálních sítích. Nic proti, tak to bývá. A zrovna Řepka svým vystupováním během bohaté kariéry poskytl dostatek důvodů pro to, aby se mu všechno vracelo i s úroky. Pokud uměl být nemilosrdný k jiným, musel počítat s tím, že to bude platit i naopak. Bez větších ohledů. Přesto je mi spíš smutno nad tím, kam až ho jeho cesta plná výmolů zavedla.