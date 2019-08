Během závodů se Habanec připravoval na jeden ze svých velkých triků, jenže plán mu nevyšel tak, jak by si představoval. „Bohužel se mi přihodil dost nepříjemný pád přímo při závodech. Jednoduše řečeno jsem si dal na hubu. Spadl jsem z výšky, nezvládl zmírnit náraz rukama, a tak jsem se vlastně zakousnul do země,“ vyprávěl skejťák. První chvíle měl strach, co si všechno pádem způsobil.

„Myslel jsem, že mám přeražený nos a půlku obličeje pryč. Naštěstí to nebylo až tak vážné. Odnesly to moje přední zuby, ret a brada. Dohromady mám teď asi 8 stehů na obličeji a chybějí mi dva zuby. Bohužel hojení rány na rtu zkomplikoval fakt, že mi ji v nemocnici blbě vyčistili a do rtu mi zašili úlomky zubu,“ povzdechl si Habanec, který však věří, že se i přes zdravotní lapálii kvalifikuje na olympijské hry do Tokia.

„Je to velký cíl a dávám do toho naprosto vše. Což bohužel nemusí vždycky vyjít, jak jsem se o tom přesvědčil. Snad se mi další komplikace vyhnou a bude se mi jezdit dobře jako předtím.“

