Bezesporu patřila k nejlepším i nejuznávanějším českým sportovkyním. Málokdo totiž disponuje tak obrovsky silnou vůlí, jakou měla právě Klára Kolouchová. Další mety už ale bohužel nepokoří...

Ve čtvrtek brzy ráno se totiž zřítila do propasti při výstupu na Nanga Parbat, devátou nejvyšší horu světa, která kvůli mimořádným převýšením, častým lavinám a extrémním podmínkám patří mezi jednu z nejtěžších osmitisícovek světa. Kolouchová byla součástí horolezecké výpravy, jež se 17. června dostala do základního tábora Bunar. Vedle jejího manžela ji doprovázelo pět dalších členů týmu.

V roce 2020 o ni natočili snímek s názvem „K2 vlastní cestou“. Popisovala v něm zapeklitý postup na druhý nejvyšší bod světa a kromě toho odkryla svůj rodinný život. Zůstaly po ní dvě děti, dcera Emma (ročník 2008) a syn Cyril (2014).

Hned jsem se rozhodla, že pojedu potřetí

Film o české horolezkyni dokumentuje její třetí pokus o zdolání K2. „Okamžitě jsem se rozhodla, že pojedu potřetí. Už pod tím kopcem, když jsem se vrátila dolů. Jen mi trvalo to říct doma nahlas přede všemi,“ přiznala.

Poté, co svůj záměr rodině oznámila, si šla tvrdě za svým snem. Přípravy na let do pohoří Karákóram jí zabraly několik měsíců fyzického i psychického úsilí. „Zásadní rozdíl mezi mnou a ostatními je v tom, že oni se tím živěj a já to dělám pro radost,“ hlásila.

Následně se už vydala na cestu, při níž musela společně s dalšími členy výpravy přečkat několik nocí ve stanu a krutých mrazech. „Když jsem si poprvé znovu sáhla do stěny, vrátily se mi všechny myšlenky, jaké to bylo loni a dva roky zpátky. Znovu jsem si uvědomila, jak strašně těžký kopec to je,“ líčila Kolouchová.

„Z dálky to vypadá, že je to příjemné a pozvolné stoupání, ale v momentě, kdy si stoupneš pod tu stěnu a začneš lézt, je to prostě kurňa prudké. V podstatě tam není jediná pasáž, kdy by mohl člověk trošku zvolnit. Čím jdeš výš, tím prudší to je,“ říkala do kamery.

V její cestě se objevilo několik těžko představitelných překážek. „Všichni riskujeme pořád stejně, akorát předtím jsme to zastavili a teď to chceme jako tank prorazit silou. Je tam riziko 50 na 50, že buď tam vylezeš, nebo zahučíš. To je přesně ten moment, ve kterém bych měla zapnout zdravý rozum a říct mazej domů,“ popisovala se slzami v očích.

Nakonec se ale rozhodla pokračovat, svému snu totiž byla tak blízko: „Prostě to zkusíme a uvidíme. Když budu cítit, že to není dobré, vyprdnu se na to a otočím to. Poprvé jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu a podruhé se to prostě nějak seběhlo. Myslím si, že napotřetí jsem si to nastavila tak, abych pro to udělala naprosté maximum.“

Velký cíl nakonec Kolouchová zdolala, na vrchol K2 v roce 2019 vystoupala jako teprve dvacátá žena na světě. O dvanáct let dřív pokořila i Mount Everest, čímž navázala na Renatu Chlumskou z roku 1999. Jelikož ale Chlumská v Česku nežije, za první českou přemožitelku hory s nadmořskou výškou 8849 metrů bývá považována právě Kolouchová.

„Je to návykové. Pokud bych chtěla vypnout hlavu, zítra skočím do letadla a jedu na další expedici,“ měla jasno hned po návratu z K2. O svých výpravách mimo jiné napsala knihu a pořádala přednášky.