Může to být dobrý krok, věří Vašulín, posila Sigmy. V Plzni by nebyl spokojený

Z prvního utkání proti Trenčínu jste si odnesl zranění, kvůli němuž jste předčasně střídal. Už jste úplně fit?

„Zatrnulo mi. Když jsem to viděl pak na videu, byla to fakt rána. Naštěstí rentgen nic neobjevil. Kotník byl jenom nakopnutý, byla to otázka jednoho, dvou dnů. To místo je citlivé, ale není to nic, co by mi mělo znemožnit trénovat a hrát zápasy.“

Na soustředění v Rakousku jste se trefil hned proti rumunské Kluži. Uleví se útočníkovi, když skóruje na nové štaci tak brzy?

„Je to tak. Je to pro mě důležité. Ale měl jsem další dvě šance, které jsem mohl vyřešit líp a dát aspoň jeden gól navíc. Věřím, že do sezony mi branky v přípravě pomůžou.“

Bylo víc variant než odchod do Sigmy?