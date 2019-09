Je z ní úplně hotový. Po dvou letech vztahu se Subban rozhoupal a požádal sexy blondýnku o ruku. Když Vonnová řekla ano, navlékl jí na prst prsten se smaragdem. „Konečně ho vidíte,“ chlubila se bývalý lyžařka při galavečeru MTV.

„Teď mám partnera, jakého jsem vždy chtěla,“ radovala se Vonnová, která už byla jednou vdaná. Ve 22 letech si vzala kolegu z bílých svahů Thomase Vonna. Kvůli tomu, že ho podváděla se, ale po letech rozvedli a manžel dostal jako útěchu několik milionů.

Právě peníze prý hrají roli v současném vztahu Vonnové se Subbanem. Někteří lidé na sociálních sítích se do nejúspěšnější alpské lyžařky historie navážejí, že si chce vzít bohatého hokejistu hlavně kvůli jeho příjmům. Naštvaná Lindsey se ale nařčením brání.

„Netušila jsem, kdo to je, a peníze jsou irelevantní. Nepotřebuji jeho peníze a on nepotřebuje ty moje. Jsme úspěšní sportovci i podnikatelé. Je to jen o lásce,“ vzkázala kritikům.