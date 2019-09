Kanonýr Koller střídá život v Praze a v Monaku: Kamarádím tam s Djokovičem

Kde se cítí více doma? Koller, o kterém se v poslední době mluvilo kvůli rozvodu s jeho ženou Hedvikou, poslední dobou často střídá dvě destinace. „V Monaku se věnuji dcerám a jsou tam ideální podmínky na sport. Hodně hraji tenis. Je to tam lepší v zimě. Moře, podnebí… Je to příjemnější žití, než v Praze, kde jsou zimy a sychravo,“ prozradil bývalý útočník. Na Prahu a Česko ale také nedá dopustit.

Dokonce si na popojíždění po hlavním městě pořídil speciální dopravní prostředek. „V Monaku jezdím na skútru a po Praze na elektrické koloběžce. Hodně lidí kouká, když jedu centrem města. Helmu nepoužívám. Vždy jen tehdy, když se mi něco stane. Jako při hokeji, když mi Vláďa Šmicer zlomil nos. Od té doby hraji s mřížkou,“ smál se Koller.

V Monaku, kde žije hodně sportovních celebrit, si našel spřízněnou duši. „Znám se s Djokovičem. Před závodem formule 1 se hraje charitativní fotbalový zápas proti pilotům a dvakrát s námi hrál. Ve stejné ulici, co bydlím, má restauraci, ale do ní nechodím. Je bezlepková. Raději jdu do irského baru kousek vedle,“ pobavil Koller.

