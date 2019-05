Manželství legendárního střelce v troskách! Rozvádím se, přiznal Koller

Laskavý velikán » Dino « věnoval své slavné jméno charitativním fotbalovým akcím, rozdával při nich radost, když tu se náhle objevil na hokejovém šampionátu v Bratislavě. Po boku půvabné černovlásky. Měli se k sobě tak tuze hezky, že nejednoho napadlo, že Hedvika již není paní jeho srdce…

„Ano, rozvádím se,“ pověděl Blesku Jan Koller. „Už dlouho jsme si nerozuměli. Rozvod je ve finální fázi, čekáme jen na rozhodnutí soudu,“ dodal.

Jenda našel lásku u ženy s očima hlubokýma jako tůně říčky Skalice v jeho rodné Smetanově Lhotě. „Ale nezlobte se, ale nic vám o ní neřeknu,“ nechal si svoji krásnou neznámou pouze pro sebe.

S 55 góly nejlepší střelec historie českého národního áčka vydělal za kariéru v Belgii, Německu, Rusku a Francii desítky milionů korun. Nikdy neměl potřebu je ládovat do blikajících bedýnek, do placatých kár, ani do »holek za padesát«.

Proto se peníze i hmotné statky chtě nechtě musely stát předmětem rozvodových stání. „Všechno včetně majetku máme domluvené a vyřešené a probíhá to v klidu a v pohodě. Víc bych to nechtěl rozebírat, je to naše soukromá věc,“ řekl tak upřímně a přesvědčivě, jak to umí jen on, táta dnes už mladých slečen Hedviky (16) a Kateřiny (11).