Majitel kladenského klubu spojil síly s promotérem Petrem Větrovským (34). »Džegr« vypil deset šálků kávy a bavil fanoušky. Zaperlil také zmínkou o Lucii Vondráčkové, ženě exspoluhráče Tomáše Plekance, jež si nabrnkla hokejového »svalnatce« Marka Peksu.

Když si Jarda přečetl dotaz, zda plánuje přivést do Kladna nějaké posily, vtipkoval: „My jsme chtěli jednoho gólmana, ale teď si ho vzala Lucka.“ Tady jsou jeho další pikantní odpovědi...

O trénování nároďáku:

„Hele, nikdy neříkám nikdy. Nedělám si tady reklamu, že chci trénovat repre, to ne. Nejdřív musím začít trénovat, věřím, že mě to bude bavit. Snažím se do toho našim trenérům pořád mluvit.“

O nejlepším nejlepším hráči:

„To se musíte zeptat Lemieuxe, Gretzkyho nebo Bobbyho Orra, kteří nejlepší byli, ne mě. To je, jako se ptali Einsteina, jaké to je být nejchytřejší na světě. A on je poslal, ať se zeptají Nikoly Tesly. Takový respekt k němu měl.“

O garáži:

„Moje první auto byl Favorit. Teď mám v garáži stříbrný Viper. Je to legenda, příští rok vyjíždí do ulic. Chtěl bych zkusit motorku, ale otec byl vždycky proti. A i já se toho bojím.“

O Veronice:

„Veronika byla skvělá, škoda, že nám to nevyšlo. Na druhou stranu – všechno se děje z nějakýho důvodu. Ale já vím, že kdyby byly jakýkoli problémy a něco se mi stalo a něco jsem potřeboval, tak věřím, nebo aspoň si to myslím, že mi kdykoli pomůže. A já se snažím to samý dělat pro ni.“

O dítěti:

„No tak nejdřív si musím najít přítelkyni nebo manželku, pak můžu mít dítě. Ono to má všechno takovej jako postup…“ (smích)

O ženách:

„Abych byl upřímnej, já miluju brunetky, ale moje poslední přítelkyně byla blondýna.“

O Zárubovi:

„Já říkám, hokej bez Záruby nemá šanci, jakmile on skončí, už to nebude takový. Musíš to umět, musíš to umět prodat. Ví o hokeji všechno, umí mluvit, ví kdy má a kdy nemá mluvit, vše umí doložit statistikami. To samý je Bosák ve fotbale – to jsou legendy.“

O Pastrňákovi:

„Správnej kluk, neskutečnej talent. A podle mě to je obrovská budoucnost českého hokeje.“

O Chárovi:

„Kdyby se nenarodil, tak jsem získal v NHL 2000 bodů. Nejkomplexnější obránce. Já vždycky říkám, že Bůh je spravedlivej, takže těm, komu nadělí sílu, nadělí taky dobrou povahu. Protože Zdeno, kdyby byl zlej, tak zabije půlku NHL.“

O Spartě a Slavii:

„Abych byl upřímnej, jsem fanda všech českejch klubů, pokud hrajou se zahraničníma, přeju všem úspěch. Slavia má teď navrch, ale věřím, že Sparta je dožene.“

O koncertu zpěvačky Sandry:

„Miluju Sandru! Když jsme byli mladý, tak byla populární. Pro mě jednička byla Samantha Fox, ta měla větší prsa… Musím se podívat, jestli někdy nehrajeme, protože tam musím jít!“

O roli majitele:

„Má to svoje výhody i nevýhody. Věřím, že i pro ty hráče je to nepříjemný. Ale co si budeme namlouvat – každej si chce ulevit. Takže majitel je na hov*o, trenér je na hov*o, všichni jsou na hov*o. Ovšem u nás si musejí dávat pozor, jestli do tý kabiny zrovna nejdu…“

O domu v Pittsburghu:

„Pořád ho mám, bohužel. Nebo ne bohužel. Byl to můj první dům a já se hrozně nerad loučím s věcma. Pořád tam je, nikdo v něm nebydlí, jsou tam věci. Pozor, tam budou nádherný věci! To by byla dražba! Za prvně – moje máma nikdy nic nevyhodila, ta věci jen skladuje. Takže to není barák, to je sklad. Všech suvenýrů, hokejky, brusle, obrazy, fotky. Všechny trofeje, který jsem vyhrál. Bude pěkný se tam podívat.“