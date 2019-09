Hadamczik k juniorské kauze: Svaz jednal proti morálce a logice sportu | iSport.cz

Městský soud v Praze nařídil Českému svazu ledního hokeje (nově vystupující pod označením Český hokej) odložit nejvyšší soutěž juniorů, na základě předběžného opatření by se mělo začít hrát až poté, co bude pravomocně ukončen spor svazu a zástupců Havířova, Přerova a Vsetína, jejichž týmy byly z nejvyšší soutěže při reorganizaci přeřazeny do extraligy juniorů. Elitní týmy budou hrát nově juniorskou extraligu akademií. Svaz se může proti včerejšímu rozhodnutí soudu odvolat.

V prostředí českého hokeje vyvolal soudní verdikt velké haló. „Nevím, jak celý případ po soudní stránce poběží dál, ale v každém případě vyloučení těch tří klubů bylo proti morálce, zcela proti sportu a jeho logice,“ zlobí se Alois Hadamczik, v minulé sezoně kouč reprezentační osmnáctky. „Jaký je rozdíl mezi klubem, který má povolení hrát nejvyšší juniorskou soutěž a tím, který ji od svazu nemá? Jeden a půl milionu korun, nic víc. Sportovní otázka nehraje roli,“ pokračuje bývalý dlouholetý trenér reprezentace.

„Od začátku jsme nežádali nic jiného než spravedlivý přístup a stejná pravidla pro všechny. Jsem rád, že soud to na rozdíl od vedení hokejového svazu chápe a dal nám za pravdu,“ uvedl jednatel vsetínského hokejového klubu Daniel Tobola.

„Nelze postupovat svévolně, nedodržovat vlastní pravidla a z pozice síly poškozovat konkurenční kluby. Tímto jednáním svaz ohrozil nejen nás, ale regulérnost celé soutěže a nyní na to doplácí,“ doplnil ho Tomáš Pluháček, jednatel přerovského klubu.

Alois Hadamczik se těmto reakcím nediví. Problematice stavu juniorských soutěží se věnuje dlouhodobě a taktéž nestandardní kroky v nich dlouhodobě kritizuje. Zdaleka není sám. „Pět let jsem přemlouval činovníky svazu, aby se juniorská extraliga snížila na maximální počet čtrnácti týmů. Jenže tohle nebylo snížení, ale zjevné ublížení několika klubům, rozhodnutí naprosto proti morálce. Vsetín je dobře vedený a zabezpečený klub, dělají tam práci dobře, mají sponzora, postupně se navrací ke slavné minulosti, chodí tam plný zimák, mládež vytáhli na dobrou úroveň a jednoho dne jim je najednou oznámeno, že končí a basta. To samé Přerov a Havířov. Musí být nějaká předem daná pravidla a ne tahle škodlivá rozhodnutí od stolu,“ dodává.

Havířov, Přerov a Vsetín se dostaly do sporu se svazem poté, co výkonný výbor v březnu snížil počet účastníků juniorské extraligy z 24 na 19. Všechny tři celky byly ze soutěže, kterou nyní hrají jen kluby se statusem akademie plus Olomouc a rakouský Salcburk, přeřazeny do nižší soutěže. Později byla nejvyšší soutěž přejmenována. Kluby se nejprve obrátily na svazovou arbitráž, stížnost podaly i k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ani u jedné z institucí ale neuspěly. Ve středu však vydal pražský soud předběžné opatření a soutěž nesmí odstartovat. Případné odvolání svazu nemá odkladný účinek.

„Rozhodnutí výkonného výboru vycházelo z návrhů drtivé většiny klubů, které jsme obdrželi v návaznosti na lednové hokejové fórum. Myslíme si, že se jedná o komplexní řešení, po kterém kluby volaly,“ řekl v minulosti mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.