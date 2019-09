Pláč za padlého pilota formule (†22): Na pohřbu smutnil Prost i Schumacher

Mladičkého Huberta, který přišel o život při havárii na závodech F2, vyprovodil na poslední cestu početný dav v katedrále asi 50 km od Paříže. Nechyběla jeho přítelkyně Julie, oba rodiče, a nemálo hvězd známých ze závodních okruhů.

Hubertovi se přišel poklonit čtyřnásobný mistr světa Alain Prost, piloti F1 Charles Leclerc a Pierre Gasly, nebo jeden z francouzových rivalů z F2, Mick Schumacher.

„Všechny nás to šokovalo,“ řekl Leclerc k incidentu, který Huberta stál život. „Naše mladá generace zná formule jako mnohem bezpečnější sport, než tomu bylo dřív. Když nasednete do monopostu, snažíte se být v zóně, přemýšlíte jen o tom, jak se rychle dostat do cíle. Uvědomujete si rizika, ale když se stane něco takového, je to pořád šok,“ dodal závodník, který Hubertově památce věnoval svůj víkendový triumf ve Velké ceně Itálie

„Ukázalo se, že jsou pořád věci, na kterých musíme pracovat. I když si třeba lidi budou myslet, že závodění je moc bezpečné a nudné,“ dodal někdejší mistr světa Sebastian Vettel.